Конор МакГрегор купил в Марбелье виллу

Престижный жилой комплекс находится рядом с гольф-клубом La Resina неподалёку от Эстепоны. Особняк обошёлся ирландцу в 1,5 млн евро. Вилла оснащена по последнему слову техники. Внутри есть специально оборудованный спортзал, домашний спа-салон и винный погреб, а подъездная дорожка, ведущая к дому, освещена особой подсветкой.

29-летний боец в середине июня предстанет перед судом по обвинению в нападении, за которое ему грозит до 7 лет тюрьмы. МакГрегор был запечатлён на видео среди нападавших на автобус с бойцами UFC у Barclays Centre в Нью-Йорке. Спортсмен запустил в автобус тележкой и другими предметами. В результате инцидента несколько бойцов получили ранения и 3 поединка были отменены.