Компания iKasa вложила 25 млн евро в строительство домов в Эстепоне

Компания iKasa вложила 25 миллионов евро в свой первый проект iKasaScenic в муниципалитете Эстепона в Малаге. Продажи 74 домов, построенных по новым городским стандартам, в рамках программы Panoramia Estepona уже начались. Диапазон цен варьируется от 295 до 949 тысяч евро с НДС.

Новый район находится в часе езды от аэропорта, в нескольких минутах ходьбы от исторического центра города. Дома окружены инфраструктурными объектами: етскими площадками, магазинами и т.д.

Все дома имеют дизайн от архитектурного бюро Villarroel-Torrico и международный сертификат энергоэффективности BREEAM. Сооружения будут потреблять на 30% меньше энергии, чем обычные, а выбросы углекислого газа будут на 50-75% ниже, оксида азота – на 40-70%. В домах, которые позиционируются, как жилье премиум-класса, может быть от одной до пяти спален, а просторные террасы каждого из них выходят на Средиземное море.

Общий проект Panoramia Estepona – это зона, расположенная в северо-западной части города общей площадью 126 тысяч метров квадратных, из них 102 тысячи могут быть использованы в целях постройки недвижимости и инфраструктуры. Район находится в близости от основных магистралей этого направления (A-7 y AP-7). В ближайшие 10-15 лет в эту программу может быть инвестировано 200 миллионов евро, на которые будет построено 900 домов. Этот проект призван запустить новый цикл строительства недвижимости на побережье Коста дель Соль.