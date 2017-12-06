Компания Aedas Homes построит 2600 домов на побережье Коста-дель-Соль

В компании, находящейся в управлении фонда Castlelake, уверены, что в Андалусии имеется большой спрос на новое жильё, причём это касается как домов для постоянного проживания, так и отпускных вилл. Руководство Aedas сообщило, что, в первую очередь, на Коста-дель-Соль рассматриваются такие места, как Эстепона, Фуэнхирола, Марбелья и Ла-Сагалета.

Компания уже работает над двумя проектами в Эстепоне и над ещё одним в Фуэнхироле. Всего застройщик занимается 35 проектами, которые насчитывают 1700 жилых домов. 14 проектов находятся в стадии строительства. Помимо Коста-дель-Соль, Aedas имеет представительства в Севилье, Мадриде, Каталонии, на восточном побережье и на Балеарских островах.