Каждая пятая покупаемая в Испании квартира - инвестиционная

Каждый пятый объект недвижимости, купленный в Испании в прошлом году, является инвестиционным. Об этом свидетельствуют данные сервиса Servihabitat. Инвесторов привлекают высокие доходы, которые в последнее время дает аренда жилья. «Резкий обвал рынка после Brexit подтверждает идею о том, что для мелких инвесторов недвижимость выгоднее, чем банковские депозиты и гораздо безопаснее, чем фондовый рынок», - говорит Микель Лаборда партнер Laborde Marcet.

Инвестиционные покупки составили 21% по стоимости жилья, 18% по количеству сделок, сообщает Servihabitat. Число семей, покупающих квартиру для жизни, снизилось.

Приобретения крупных инвесторов сосредоточены в самых центральных районах Мадрида и Барселоны, где отмечен также рост покупок со стороны частных иностранных инвесторов. Давление этих двух групп с высокой покупательской способностью изгоняет семьи среднего класса в пригород. В самых востребованных районах цены выросли в прошлом году на 15%, оценивает компания Engel & Volkers, в этом году можно ожидать такого же роста.

Семьи, однако, «являются двигателем рынка жилой недвижимости на периферии», говорят представители Century21. Особенно те, которые имеют средний доход, ценят «стабильность цен на жилье в этих районах и имеют ограниченную кредитоспособность». В этих районах, однако, есть и серьезные инвесторы, хоть и в небольшом количестве. Они ищут альтернативу банковским депозитам и фондовому рынку. Средняя стоимость недвижимости в этих районах – 125 тысяч евро.

«Многие мелкие инвесторы даже купили два или три дома, некоторые по цене 40 тысяч евро», - рассказывает вице-президент Alfa Inmobiliaria Хесус Дуке. Эти инвесторы ищут не доход от аренды, а спекулируют на росте цен: год назад можно было купить дома по 35 000 евро, теперь их цена уже не упадет ниже 50 тысяч.