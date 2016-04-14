Каждая четвертая новая фирма в Испании связана с недвижимостью

Деятельность, связанная с недвижимостью в Испании, вновь становится одним из локомотивов экономики: по данным Национального института статистики, каждая четвертая новая фирма, регистрируемая в стране, занимается строительством или оказанием риелторских и финансовых услуг. Подобная динамика свидетельствует о том, что рынок с каждым разом оказывается все ближе к своему восстановлению.

В частности, из 10 399 созданных в феврале компаний 2 610 заявили своим основным направлением деятельности сферу недвижимости. В январе их число составляло 9 443 и 2 464 соответственно. Таким образом, в первые два месяца года ежедневно регистрировалось примерно 84 фирмы, связанных с данным сегментом. В процентном соотношении их доля составила 25,57%. Больший вес имеют только компании, работающие в сфере торговли. К такому выводу пришли специалисты INE, проанализировавшие в общей сложности 11 сфер деятельности. Они также отметили, что количество новых фирм, зарегистрированных в феврале, оказалось самым высоким за последние 8 лет.

Что касается расформированных компаний, то значительную их часть также составили предприятия, занимающиеся строительством и оказанием риелторских услуг. Впрочем, их численность оказалась намного ниже количества новых фирм в данном сегменте. Так, в январе и феврале в Испании свою работу прекратила 5 221 компания (при этом количество новых фирм составило почти 20 000), в том числе 1 394 предприятия в сфере недвижимости. Таким образом, они составили 26,7% от общего числа расформированных компаний. В день снималось с учета по 23 подобных фирмы.