Какое жильё покупают испанцы?

Выяснилось, что средний бюджет жителей Испании на покупку жилья составляет от 120 до 250 тысяч евро, что зависит, в первую очередь, от региона. Среднестатистический испанец ищет квартиру с двумя спальнями площадью 80 м2. Центр города утрачивает популярность и сдаёт позиции перед жильём на периферии с хорошим транспортным сообщением, инфраструктурой и зелёными зонами.

Как сообщает агентство, покупатели, которые имеют возможность оформить кредит, предпочитают квартиры с тремя спальнями площадью 90 м2.

Помимо обустроенности района, покупатели обращают внимание на такие критерии как освещённость, возраст постройки и состояние здания.

Возраст среднестатистического покупателя составляет от 35 до 55 лет, как правило, это люди, состоящие в отношениях и имеющие детей.