Какие вопросы надо задать самому себе перед покупкой недвижимости в Испании?

Портал Spanishdream cформулировал вопросы, которые надо задать самому себе перед покупкой недвижимости в Испании. "Многие часто задумываются о возможности покупки недвижимости в Испании, но не очень представляют, с чего начать. А начать, наверное, надо все-таки с того, чтобы честно ответить самому себе на некоторые вопросы. То есть для начала определиться, чего же Вы на самом деле хотите, да и хотите ли вообще", - говорится в статье.