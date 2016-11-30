Какие вопросы надо задать самому себе перед покупкой недвижимости в Испании?
14:54 30.11.2016
Портал Spanishdream cформулировал вопросы, которые надо задать самому себе перед покупкой недвижимости в Испании. "Многие часто задумываются о возможности покупки недвижимости в Испании, но не очень представляют, с чего начать. А начать, наверное, надо все-таки с того, чтобы честно ответить самому себе на некоторые вопросы. То есть для начала определиться, чего же Вы на самом деле хотите, да и хотите ли вообще", - говорится в статье.
- 1. Вы хотите жить в Испании постоянно или приезжать время от времени? Потому что покупка жилья для постоянного проживания или так называемого «второго дома» — это все-таки большая разница.
- 2. Если Вы не будете жить постоянно, то хотели ли бы Вы во время Вашего отсутствия сдавать жилье в аренду? Например, для покрытия расходов по ипотеке? Это тоже немаловажный вопрос, так как не всегда дома, идеально подходящие для постоянного проживания, также идеально подходят и для сдачи в аренду. И наоборот.
- 3. Бывали ли Вы ранее в Испании и определились ли уже окончательно с регионом (городом)? Ведь Испания — большая и очень разная. Здесь множество по-настоящему ярких и самобытных мест. Здесь трудно что-то посоветовать, поскольку пристрастия очень индивидуальны, и окончательное решение по выбору региона каждый принимает для себя сам.
- 4. Бюджет. Необходимо помнить не только о сопутствующих покупке расходах (один только налог на передачу права собственности чего стоит!), но и о том, что в Испании ежегодно на недвижимость надо платить целых два налога — общегосударственный и местный. И чем выше стоимость жилья, тем больше, соответственно, и налоги.
- 5. Где выбрать жилье — подальше от моря или на первой линии? По этому пункту, наверное, можно спорить до бесконечности. Кто-то непременно хочет, чтобы с балкона было видно море, другие же предпочитают селиться не ближе, чем в 5-7 километрах от побережья. И у каждой группы свои «железобетонные» аргументы.
"Конечно, вопросов, связанных с приобретением недвижимости в Испании, может возникнуть значительно больше. Мы перечислили только самые главные из них. Те, на которые ответы Вы должны найти самостоятельно. По всем другим вопросам можете обращаться к нам! Все наши консультации — бесплатные", - отмечают авторы портала Spanishdream.eu.
Темы: Недвижимость