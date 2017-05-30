Как не стать жертвой мошенников, бронируя туристические апартаменты в Испании?

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Как не стать жертвой мошенников, бронируя туристические апартаменты в Испании?

          Как не стать жертвой мошенников, бронируя туристические апартаменты в Испании?

          23:51 30.05.2017

          Организация потребителей и пользователей (OCU) предупредила о росте числа случаев мошенничества, связанного с арендой отпускных квартир. Как сообщают информационные агентства Испании, уровень риска значительно повысился с появлением различных специализированных Интернет-порталов. Эксперты OCU дали отдыхающим ряд рекомендаций, которые позволят им предотвратить возможные неприятности.

          Наиболее распространенными способами обмана клиентов являются предоплата, за которую обычно предлагают различные бонусы, а также узурпация личности посредством получения конфиденциальных сведений. В первом случае клиентов просят осуществить банковский перевод с целью бронирования апартаметов по более низкой цене, однако в итоге они теряют деньги и остаются без обещанного жилья, а авторы объявлений бесследно исчезают. 

          Во избежание подобных ситуаций специалисты рекомендуют проанализировать цены и условия аренды на различных сайтах. Низкая стоимость обычно сопряжена с менее гибкими моделями бронирования. Кроме того, они советуют внимательно читать условия и рекомендации на сайтах и осуществлять все коммуникации исключительно через них, не переводя средства самостоятельно вне подобных порталов и программ. По словам представителей OCU, желание избавиться от посредника и заключить сделку непосредственно с собственником ведет к потере гарантий: в этом случае платформы не отвечают за возможные жалобы в случае возникновения проблем. 

          Помимо этого, эксперты призывают не доверять объявлениям об аренде по цене ниже рыночной, а также сообщениям, авторы которых предлагают отличную недвижимость по слишком низким тарифам. Специалисты также рекомендуют проверять подлинность подобных предложений с помощью других источников – например, комментариев или сервиса Google Maps.

          Оплату представители OCU советуют осуществлять исключительно по безопасным каналам, предоставляемым вышеупомянутыми платформами, в которых сохранятся сведения о совершенных переводах. В число подобных инструментов входят оплата картой, банковским переводом или через сервис PayPal.

          В том случае, если клиент решит договориться об аренде непосредственно с физическим лицом, до подписания контракта или внесения задатка следует связаться с автором объявления, по возможности по телефону, чтобы подтвердить его личность и прояснить все моменты, вызывающие сомнения. Кроме того, сотрудники OCU советуют не переводить сразу всю сумму, а ограничиться минимальной из возможных. Оставшуюся часть лучше внести при заселении после того, как турист удостоверится в том, что обещанные условия соответствуют действительности. 

          Клиенту также стоит сохранить копию документа о внесении задатка. В том случае, если хозяева жилья просят оставить депозит, необходимо четко определить его концепцию, условия его использования и предполагаемый возврат по окончании срока бронирования. 

          В заключение эксперты отметили, что в случае мошенничества об этом необходимо сообщить представителям сайта, чтобы те убрали соответствующее объявление. О произошедшем также следует заявить в полицию или в отдел по борьбе с киберпреступлениями Гражданской гвардии. 

          Темы: Недвижимость Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Бастующие таксисты забросали яйцами политиков Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017