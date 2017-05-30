Как не стать жертвой мошенников, бронируя туристические апартаменты в Испании?

Организация потребителей и пользователей (OCU) предупредила о росте числа случаев мошенничества, связанного с арендой отпускных квартир. Как сообщают информационные агентства Испании, уровень риска значительно повысился с появлением различных специализированных Интернет-порталов. Эксперты OCU дали отдыхающим ряд рекомендаций, которые позволят им предотвратить возможные неприятности.

Наиболее распространенными способами обмана клиентов являются предоплата, за которую обычно предлагают различные бонусы, а также узурпация личности посредством получения конфиденциальных сведений. В первом случае клиентов просят осуществить банковский перевод с целью бронирования апартаметов по более низкой цене, однако в итоге они теряют деньги и остаются без обещанного жилья, а авторы объявлений бесследно исчезают.

Во избежание подобных ситуаций специалисты рекомендуют проанализировать цены и условия аренды на различных сайтах. Низкая стоимость обычно сопряжена с менее гибкими моделями бронирования. Кроме того, они советуют внимательно читать условия и рекомендации на сайтах и осуществлять все коммуникации исключительно через них, не переводя средства самостоятельно вне подобных порталов и программ. По словам представителей OCU, желание избавиться от посредника и заключить сделку непосредственно с собственником ведет к потере гарантий: в этом случае платформы не отвечают за возможные жалобы в случае возникновения проблем.

Помимо этого, эксперты призывают не доверять объявлениям об аренде по цене ниже рыночной, а также сообщениям, авторы которых предлагают отличную недвижимость по слишком низким тарифам. Специалисты также рекомендуют проверять подлинность подобных предложений с помощью других источников – например, комментариев или сервиса Google Maps.

Оплату представители OCU советуют осуществлять исключительно по безопасным каналам, предоставляемым вышеупомянутыми платформами, в которых сохранятся сведения о совершенных переводах. В число подобных инструментов входят оплата картой, банковским переводом или через сервис PayPal.

В том случае, если клиент решит договориться об аренде непосредственно с физическим лицом, до подписания контракта или внесения задатка следует связаться с автором объявления, по возможности по телефону, чтобы подтвердить его личность и прояснить все моменты, вызывающие сомнения. Кроме того, сотрудники OCU советуют не переводить сразу всю сумму, а ограничиться минимальной из возможных. Оставшуюся часть лучше внести при заселении после того, как турист удостоверится в том, что обещанные условия соответствуют действительности.

Клиенту также стоит сохранить копию документа о внесении задатка. В том случае, если хозяева жилья просят оставить депозит, необходимо четко определить его концепцию, условия его использования и предполагаемый возврат по окончании срока бронирования.

В заключение эксперты отметили, что в случае мошенничества об этом необходимо сообщить представителям сайта, чтобы те убрали соответствующее объявление. О произошедшем также следует заявить в полицию или в отдел по борьбе с киберпреступлениями Гражданской гвардии.