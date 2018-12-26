Исследование: спрос россиян на испанскую недвижимость за два года вырос на 20%

За два года спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 70%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ по заказу «Российской газеты».
Рост спроса конкретно на испанскую недвижимость оказался ниже этого уровня - всего 20%, отмечает издание.
Рост показателя свидетельствует о «желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью - достаточно распространенное явление", - считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.Темы: Недвижимость Русская Испания