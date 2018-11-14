Испанское агентство недвижимости визуализирует проекты с помощью виртуальной реальности

Компания Neinor Homes внедрила технологии виртуальной реальности для продажи недвижимости. Вместо привычных моделей квартир они предлагают клиентам получить представление о планировке и возможном дизайне с помощью VR-очков.

Первый технологичный отдел продаж Neinor Store разместился в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (Мадрид).

Надев VR-очки, клиент попадает в готовую квартиру, может изучить дизайн-проект и походить по комнатам. В туре по виртуальному жилью клиентов сопровождают профессиональные консультанты.

В Neinor Store также установили большие сенсорные экраны с информацией об объекте: его расположении, характеристиках, услугах и инфраструктуре в окрестностях.

От традиционных элементов в Neinor также решили полностью не отказываться. В отделе выставлены макеты, а также некоторые образцы покрытий, сантехники и элементов интерьера.

В компании отмечают, что стратегия внедрения инноваций направлена на то, чтобы удовлетворить потребность современного покупателя. В Neinor рассчитывает, что, комбинируя новые технологии с традиционным личным общением с клиентом, они смогут привлечь как молодёжь, так и старшее поколение.

В Neinor также отмечают, что использование виртуальных технологий позволяет сэкономить до 50% на визуализации по сравнению с традиционной готовой квартирой-образцом.

Благодаря нововведениям, компания собирается наращивать объёмы продаж и реализовать тысячу объектов в текущем году, 2 тысячи – в 2019 и 4 тысячи – в 2020.