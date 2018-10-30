Испанское агентство недвижимости полностью перевело сделки по аренде жилья в онлайн

Агентство недвижимости Alquilovers запустило новую услугу Alquila en un clic («Арендовать в один клик»). Она даёт возможность пройти все этапы снятия жилья в аренду в режиме онлайн.

Функция была представлена на выставке недвижимости Barcelona Meeting Point. Она позволяет пользователю виртуально посетить интересующее его жильё, зарезервировать его, заключить договор и оплатить аренду без физического присутствия. Все эти процедуры могут быть совершены даже с мобильного устройства.

В Alquilovers называют новые возможности портала «революционными для процесса аренды». Отмечается, что они позволяют сэкономить время на визиты и оформление сделки, а также упрощают верификацию личности пользователя.

Чтобы воспользоваться этой функцией, арендатор должен заполнить анкету, которая включает личные данные, предпочтения по жилью, а также сведения об уровне доходов и расходов. На основе этих параметров агентство недвижимости может порекомендовать подходящие квартиры и дома, а получив документальные подтверждения, в том числе копию удостоверения личности и номер банковского счёта, компания рассчитывает, на какую сумму аренды клиент может рассчитывать. После этого пользователю предлагается соответствующее его профилю жильё.

В настоящее время в базе компании около 15 тысяч объектов недвижимости по всей Испании.