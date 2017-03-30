Испанский виадук Альмонте удостоился престижной специализированной награды

Проект виадука в Альмонте (Касерес) удостоился престижной медали Густава Линденталя, которую ежегодно вручает Международная мостовая конференция (IBC) в знак особых достижений в сфере инженерии мостов. Награда будет вручена 6 июня в ходе встречи IBC в Мэриленде (США). Как сообщает газета ABC со ссылкой на пресс-релиз компании Adif, 384-метровый виадук станет крупнейшим в мире арочным мостом железнодорожного назначения с точки зрения величины просвета.

Руководство Adif Alta Velocidad отмечает, что проект явлzется образцом технических и материальных инноваций, эстетики и гармонии с окружающей средой. Виадук проходит над участком реки Альмонте протяженностью 6,3 километра и относится к высокоскоростной линии AVE Мадрид-Эстремадура. Его отличительная особенность заключается в конструкции центрального проема, имеющего форму арки длиной 384 метра. Высота над средним уровнем водохранилища Алькантара составляет около 100 метров. До этого момента мировой рекорд по величине просвета среди транспортных железнодорожных виадуков принадлежал немецкому Фрошгрундзе с результатом в 270 метров.

Министр развития Испании Иньиго де ла Серна, посетивший виадук в феврале, заверил, что он является «примером важности гражданского и железнодорожного строительства для Испании». В конце декабря успешно прошли первые испытания конструкции, в которых участвовали 36 грузовиков весом 26 тонн каждый. Возведение виадука практически завершено, однако точная дата его введения в эксплуатацию пока не называется, так как он является частью строящейся высокоскоростной линии Мадрид-Эстремадура.