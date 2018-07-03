Испанский сектор недвижимости делает ставку на высокие технологии

Прошедший в Мадриде Международный салон недвижимости SIMA показал, как высокие технологии и инновации находят активное применение в секторе недвижимости.

На многочисленных стендах выставки технологии использовались самыми разнообразными способами: от виртуальных прогулок по новым объектам до робота-агента по недвижимости.

Посетители выставки могли надеть очки дополненной реальности или побывать в огромном кубе с гигантскими экранами, а также опробовать в действии камеру, которая способна считывать черты каждого человека. Некоторые экспоненты предлагали гостям мероприятия мобильные приложения, например, для оформления и декора помещений.

Портал о недвижимости Fotocasa обещает своим пользователям с сентября запустить расширенную версию сайта, который позволит осматривать объекты с помощью технологий виртуальной реальности, а консалтинговая компания CBRE планирует постепенно перевести 20-30% процедур по оформлению сделок в онлайн формат.

Компании сектора также видят большой потенциал в системах big data, технологиях блокчейн и искусственном интеллекте и для развития сектора.