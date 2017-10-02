Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период

Испанский сектор недвижимости премиум-класса переживает, вероятно, один из лучших своих моментов за многие годы, сообщает El Mundo. Подобное положение дел обусловлено ростом уровня спроса, объемов продаж и цен. Особенно востребованы на сегодняшний день престижные зоны в центральных районах крупных городов, а также эксклюзивные урбанизации в пригородах и на побережьях.

Последний доклад Prime Global Cities Index риелторской компании Knight Frank подтверждает положительные тенденции на рынке недвижимости класса "люкс" в Испании и в особенности в Мадриде. Его авторы отмечают, что цены на подобные объекты растут в среднем на 10,7%, что обеспечивает столице седьмое место в глобальном рейтинге направлений с наиболее высокими темпами восстановления стоимости жилья.

По словам директора департамента жилой недвижимости Knight Frank Карлоса Саморы, ключевыми факторами, объясняющими подобную динамику, являются недостаток предложения премиум-класса в центральных районах, давление, обусловленное спросом, и высокий уровень новых объектов, выставленных на продажу.

Такой же точки зрения придерживается и Констанса Майя, генеральный директор отдела франчайзинга по Испании и Португалии компании Engel & Völkers (E&V). "С каждым разом растет число как национальных, так и зарубежных клиентов, интересующихся дорогостоящими объектами", - отмечает Майя. По ее словам, недавно ее компания продала дом за 20 миллионов евро, "о чем всего несколько месяцев назад не могло быть и речи".

В свою очередь, партнер компании Promora Гонсало Лопес-ван Дам говорит о возврате уровня цен на улицах мадридской "Золотой мили" к уровню 2006 года. "Помимо этого, в урбанизациях Ла-Моралеха и Ла-Финка вновь появились арендаторы, готовые платить за жилье более 8 000 евро в месяц, и это говорит о многом", - подчеркивает Лопес-ван Дам.

В свою очередь, представители E&V отмечают важность спроса со стороны зарубежных покупателей в сегменте эксклюзивного жилья. По их сведениям, в данной категории в Мадриде превалируют покупатели из Южной Америки, в Барселоне – европейцы, в основном из Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии, а на побережье – британские клиенты.

Именно эти покупатели, по мнению экспертов, играют ключевую роль в сегменте "люкс". "На рынке появилась фигура инвестора, индивидуального или институционального, которого привлекают гарантии, доходность и возможность конвертации подобных активов", - рассказывает генеральный директор компании Gilmar Хесус Хиль. Он также подчеркнул, что более профессиональный характер деятельности сектора и расцвет экономики способствуют развитию премиум-сегмента.

Исполнительный директор компании Jaime Valcarce Consulting Inmobiliario Хайме Валькарсе также упомянул о конкуренции среди покупателей. "Клиент, который слишком долго совершает сделку, рискует тем, что придет другой покупатель и уведет ее из-под носа. Уровень спроса сейчас гораздо выше, чем всего год назад", - предостерегает эксперт. Валькарсе также подчеркнул, что на рынке наблюдается явный дисбаланс между высоким спросом и недостатком предложения, провоцирующий рост цен.

По мнению специалистов, одним из решений проблемы нехватки предложения может стать восстановление старых зданий в Мадриде и Барселоне. "Недостаток земель и сложности в управлении ими делают реконструцию привлекательным вариантом, однако нельзя не отметить, что главная роль постепенно переходит к новостройкам", - отметил Хесус Хиль.

Впрочем, руководство строительной компании Caledonian, одной из самых активных на рынке, не до конца разделяет энтузиазм вышеупомянутых экспертов. "Уровень активности не так высок, как нам бы этого хотелось, но он действительно превышает показатели кризисных лет. Нам не на что жаловаться", - отметил Энрике Лопес, президент Caledonian. Говоря об уровне цен, Лопес отмечает скорее их восстановление, нежели рост.

В настоящее время его фирма занимается реализацией таких проектов, как Altos del Hipódromo, Concept Valdemarín и Somosaguas by Marcio Kogan. "Это жилье высочайшего качества, во всех аспектах – от фундамента до отдельночных материалов", - говорит Лопес. "Строительство новых объектов и восстановление уже имеющихся на самом деле являют собой один и тот же продукт, если мы говорим о полной реконструкции, а не только о косметическом ремонте", - считает эксперт.

Лопес-ван Дам также упомянул еще одного нового игрока на рынке – застройщиков, связанных с инвестиционными фондами. Так, швейцарский Stoneweg вложил несколько сотен миллионов евро в эксклюзивные проекты в свете роста уровня спроса и недостатка предложения. "Жилые активы, обладающие подобными характеристиками, представляют особую ценность для инвесторов", - объяснил исполнительный директор Stoneweg Хоакин Кастельви. По его словам, дальнейший рост числа сделок и цен – вопрос решенный.