Испанский "плохой" банк резко увеличил объемы продаж недвижимости

В период с января по апрель текущего года испанский "плохой" банк (Sareb) продал 5 720 объектов недвижимости, в числе которых были как его собственные активы, так и те, что выступали в качестве гарантий по девелоперским кредитам. Как сообщают информационные агентства Испании, эта цифра оказалась на 92% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Всего Sareb реализовал 3 260 собственных объектов (+87%). Объем продаж жилья вырос на 74%, земли – на 272%, а активов в сфере логистики и торговли – на 806%.

Представители "плохого" банка, 45% которого контролируется государством через Фонд банковской реструктуризации (FROB), объяснили, что более активная коммерческая деятельность учреждения положительно сказалась и на активах девелоперов: если в первом квартале прошлого года было продано 1 233 подобных объекта, то в этом году данная цифра достигла отметки в 2 460 объектов. В рамках Плана повышения динамики продаж (PDVs) "плохой" банк использует свою коммерческую сеть для продажи недвижимости застройщиков, у которых есть непогашенные кредиты. Вырученные средства идут в счет списания их долгов перед Sareb.

В первые месяцы 2017 года организации удалось серьезно продвинуться с точки зрения дивестиций и сократить размер своего портфеля до отметки ниже 40 миллиардов евро. В частности, по состоянию на конец первого квартала он оценивался в 39,604 миллиарда евро, что на 22% меньше, чем в 2013 году, когда получившие государственную поддержку банки передали в Sareb свои активы. В прошлом году "плохой" банк продал 14 097 объектов жилья, что на 25% больше, чем годом ранее. "Эти результаты подтверждают успех наших коммерческих кампаний, также хорошую работу и координацию четырех наших сервисных агентов – Altamira, Haya, Servihabitat и Solvia", отметил президент Sareb Хайме Эчегойен.