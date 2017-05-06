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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Испанские строители вооружаются дронами
          Дроны в строительствеДроны в строительстве

          Испанские строители вооружаются дронами

          18:46 06.05.2017

          Беспилотные летательные аппараты с каждым разом все чаще применяются в строительном секторе на разных этапах работ. По словам представителей Официальной коллегии прорабов и технических архитекторов Мадрида (COAATM), использование дронов с камерами позволяет осуществлять более точную топографическую съемку, а в ходе самого процесса возведения зданий эти же системы могут быть использованы для проведения замеров. "Помимо этого, после сдачи объекта дроны особенно полезны как с точки зрения обнаружения различных неполадок, так и с точки зрения управления энергией", - отметил директор департамента развития бизнеса COAATM Фелипе Апарисио.

          Впрочем, принятый в 2014 году закон, регулирующий использование дронов, в значительной степени ограничил его: беспилотным аппаратам запрещено летать в городских районах и над скоплениями людей. "Мы теряем не только возможности, но и продуктивность с точки зрения управления процессами в ходе строительства", подчеркул Апарисио.

          Особую ценность дроны представляют при реализации задач, связанных с обслуживанием зданий и их реконструкцией. "Иногда на фасадах и других элементах подобных объектов встречаются трещины, и их обнаружение позволяет идентифицировать более серьезные проблемы, однако обычно для этого приходится использовать сложные в монтаже и дорогостоящие средства", объяснили эксперты COAATM. Использование беспилотных аппаратов в подобных случаях позволит просто и быстро получить качественные изображения, с помощью которых техники смогут сразу оценить масштаб обнаруженной проблемы. 

          Кроме того, еще одним полезным способом применения дронов является термографическая съемка. "Инфракрасная съемка с воздуха позволяет нам анализировать и контролировать явление городского острова тепла", - отметил Серхио Мельгоса, председатель Испанской ассоциации термографии. 

          Наряду с этим, "сканирование фасадов и получение орфофотографий упрощают задачи по составлению планов и документов, описывающих состояние структурных элементов, которые особенно важны с точки зрения работы со зданиями, находящимися под каким-либо видом защиты", подчеркнули представители COAATM.

          Подчиняющееся Министерству развития Государственное бюро воздушной безопасности (Aesa) на протяжении вот уже нескольких месяцев ведет работу по внесению изменений в существующее законодательство. "Менее чем через полгода будет принят новый, менее строгий декрет", - отметил директор компании Cromática45 Иван Пуньяль. Впрочем, что касается полетов над городскими территориями, то в этой сфере сохранится ряд ограничений: для каждой отдельно взятой операции будут необходимы особые разрешения и планы безопасности. Ожидается, что новые нормативы разрешат полеты дронов весом менее 10 килограммов над населенными районами. При этом максимальное расстояние между аппаратом и пилотом составит 100 метров, а максимальная высота полета – 120 метров. 

          Темы: Недвижимость

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