Испанские государственные субсидии на жилье оказались одними из самых низких среди стран ОЭСР

Наряду с Чили и Мальтой, Испания оказалась одной из стран, где на жилищные субсидии тратится самый маленький процент государственных средств. Как сообщают информационные агентства Испани со ссылкой на данные Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), правительство выделяет на эти цели всего 0,01% от общего объема ВВП.

Вышеупомянутые организации создали совместную базу данных «Доступное жилье» с целью продвижения политик, упрощающих доступ к нему, а также решению проблемы бездомности и социальной изоляции.

Согласно ее данным, цены на жилую недвижимость, в особенности в привлекательных городских районах, в настоящее время растут. Этот раздел бюджета является основной статьей расходов для семей. «Наличие достоверных данных – первый шаг к развитию эффективной политики. Эта база данных сыграет ключевую роль в борьбе с бедностью и социальной изоляцией», отметила комиссар по вопросам занятости и социальных дел Марианна Тиссен в официальном пресс-релизе.

В соответствии с графиком, число владельцев жилья в Испании составило 49,7%. По этому показателю страна опережает Францию, Бельгию, Великобританию и Германию, но уступает Италии и Румынии. В последней эта цифра достигает почти 100%. 28% испанских собственников выплачивают ипотечный кредит. 12,4% семей снимают жилье, из которых 2,5% являются арендаторами социальной недвижимости.

В Испании обладатели низкого дохода тратят на съемное жилье до 63,9% от его общего размера. Это один из самых высоких показателей в странах ОЭСР. Худшие результаты показали только Чили, Хорватия и Греция. Что касается ипотечных кредитов, то в данном сегменте эта цифра составляет 55,7%. Выше она оказалась только в Мексике, Италии, Чили, Эстонии и Японии.

Жилищные субсидии, в свою очередь, оказались самыми высокими в Великобритании и составили 1,41% от объема ВВП. За ней следуют Франция (0,83 %), Финляндия (0,82 %), Германия (0,59 %), Дания (0,48 %), Новая Зеландия (0,47 %), Нидерланды (0,45 %) и Швеция (0,45 %).