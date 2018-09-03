Испанская полиция предупреждает о мошенниках, сдающих в аренду несуществующее жильё

В Испании продолжает расти число случаев мошенничества, связанного с арендой жилья. Этому способствует развитие технологий, которое позволяет быстро провернуть преступную схему и сохранить анонимность в интернете.

Мошенники публикуют объявления о сдаче хороших обустроенных квартир. Как правило, такие объявления отличаются на редкость низкой ценой. К ним прикрепляют фальшивые фотографии и добавляют привлекательное описание. Когда жертва откликается на объявление, «хозяин» сообщает, что в настоящее время он находится за пределами Испании и просит перевести ему залог в размере платы за несколько месяцев. Позже жертвы обнаруживают, что такого жилья не существует, либо оно принадлежит совершенно другим людям.

Пострадавшие пользователи рассказывают также о том, что мошенники часто используют сайты-клоны порталов по бронированию жилья, таких как Airbnb, чтобы притупить бдительность пользователя и получить от него деньги.

Поддельные объявления появляются в районах с самым высоким спросом: Мадрид, Барселона, Валенсия и некоторые зоны на побережье, а также Балеарские и Канарские острова.

На крупных испанских порталах работают специальные команды, которые занимаются выявлением мошеннических объявлений. Так, Pisos.com сообщает, что в 2016 году было обнаружено более 5 тысяч таких объявлений, и 45% из них были удалены в течение недели. На платформе Fotocasa также говорят о том, что мошенники работают в составе профессиональных международных преступных группировок. Специалисты сходятся во мнении, что чаще всего мошенники дают объявления о краткосрочной аренде в туристический сезон, но, в то же время, не ограничиваются этим.

В правоохранительных органах отмечают, что раскрыть такие группировки сложно, поскольку каждый подобный случай расследует местное отделение полиции.