Испания вошла в число стран с наименьшим уровнем налогового давления

По данным Евростата, степень налогового давления в Испании, при подсчете которого учитывается вес всех прямых и косвенных налогов, а также отчисления в систему социального страхования, оказался одним из самых низких в Европе. Он составил 34,6% от объема ВВП. В 17 из 28 государств ЕС эта цифра оказалась значительно выше.

Так, в прошлом году средний показатель по Евросоюзу составил около 40% от объема ВВП, а по еврозоне – 41,4%. Возглавляют список Франция, Дания и Бельгия, где уровень налогового давления составляет более 47% от ВВП, в то время как в Австрии, Швеции и Финлядии эта цифра оказалась чуть ниже 45%, а в Италии – а отметке в 43,5%. Эти семь стран оказались во главе рейтинга государств с самой высокой степенью налогового давления и превысили средние показатели еврозоны.

В Германии, в свою очередь, эта цифра составила около 40%, что несколько ниже средних показателей по региону, но в целом примерно соответствует результатам по Евросоюзу. Приблизительно на этой же отметке оказались результаты Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерладов, Хорватии и Португалии, где уровень налогового давления составляет 35% от объема ВВП. В свою очередь, Чехия, Эстония, Польша, Кипр и Словакия разместились в списке ниже Испании, однако в их случае уровень налогового давления составляет более 30% от ВВП.

Еще более низкие результаты по данному параметру показали Литва, Лавтвия, Болгария и Румыния, а также Ирландия, единственная страна, где уровень налогового давления оказался ниже 25%. Впрочем, в ее случае Евростат пояснил, что при подсчетах ВВП значительное влияние оказал перенос балансов крупных транснациональных корпораций на территорию ЕС из-за его пределов.

В случае Испании наибольшую долю налоговых притоков составили социальные отчисления (12,3% от ВВП). Эта цифра оказалась ниже средней по Евросоюзу (13,2%) и по еврозоне (15,3%). Доля подоходного налога и налога на имущество составила около 10,1% от ВВП, что почти на 3 процентных пункта меньше обоих средних европейских показателей. Доля НДС (6,5%), в свою очередь, всего на несколько десятых отличается от средних цифр по ЕС и еврозоне.