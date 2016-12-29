Испанцы тратят на содержание отпускной недвижимости 11,3 миллиарда евро в год

В общей сложности владельцы отпускной недвижимости в Испании тратят на ее содержание 11,3 миллиарда евро в год, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на исследование портала donpiso.com. Согласно его результатам, 6 миллионов домохозяйств, или каждая третья семья страны, владеют второй летней резиденцией. Ее содержание обходится владельцам в 1 850 евро в год, или в 154 евро в месяц.

Около 15,3 миллионов человек выбирают подобный вариант инвестиций. Среднестатистическими покупателями отпускного жилья являются пары в возрасте от 35 до 49 лет, имеющие детей и стабильный доход в размере более 3 500 евро в месяц.

"Рынок летнего жилья в Испании – один из самых мощных в Европе: разнообразие наших территорий и климата способствует росту спроса на подобны активы. В 2016 году доля данного сегмента рынка заметно выросла, и следующие 12 месяцев станут решающими с точки зрения дальнейшей эволюции сферы недвижимости", - отметил заместитель генерального директора Donpiso Эмилиано Бермудес.

Основной статьей расходов на содержание отпускного жилья является плата за обслуживание общих зон, размер которой варьируется от 250 до 1 250 евро в год в зависимости от вида недвижимости. Второе место занимают коммунальные расходы (около 550 евро в год), включающие в себя электроэнергию (310 евро), водоснабжение (180 евро) и газ (60 евро). Помимо этого, собственники оплачивают налог на недвижимое имущество (IBI), размер которого составляет около 250 евро в год, а также соответствующие статьи подоходного налога в ежегодной декларации, страховка и плата за вывоз мусора.