Испанцы стали охотнее инвестировать в курортную недвижимость

С восстановлением экономики всё больше испанских семей начали инвестировать свои средства в отпускную недвижимость. Агентство недвижимости TM Grupo Inmobiliario подсчитало, что в первом квартале 2016 года продажи в этом сегменте выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков компании, эти цифры свидетельствуют не только о восстановлении экономики, но и о том, что доверие испанских покупателей к собственному рынку увеличилось.

Местонахождение основного жилья является одним из главных факторов для выбора отпускной недвижимости. Так, жители Севильи приобретают дома на побережьях Коста-де-ла-Лус или Коста-дель-Соль, а жители Сарагосы – на Коста-дель-Азар. Жители Бургоса – в Кантабрии. Коста-Бланка и в целом средиземноморское побережье являются самыми популярными регионами для покупки курортной недвижимости. По данным ТМ, в 2015 году 59% клиентов выбрали именно это направление.

Покупатели из Мадрида выбирают различные побережья, но в основном отдают предпочтение Валенсии и Аликанте, которые находятся в двух часах езды на поезде от столицы. Генеральный директор ТМ Пабло Серна приводит пример: «В жилом комплексе «Сансет Драйв» в Бенидорме, было продано 85 домов всего за 15 дней, 56% из них на внутреннем рынке».

Другими важными факторами помимо доступности, по мнению Серна, являются: состояние окружающей среды и доступность различных сервисов. В этом плане популярностью пользуется жилой комплекс Mar de Pulpi в Альмерии. По словам гендиректора ТМ, это место является крайне удобным курортом, который ценится не только на внутреннем, но и на международном рынке.