Испанцы протестуют против сбора за оформление ипотеки

Тысячи человек собрались в субботу, 10 ноября, у здания Верховного суда в Мадриде, чтобы потребовать изменений в законодательстве, которые бы обязали банки возместить расходы за уплаченные гербовые сборы, связанные с выдачей ипотечных займов.

Верховный суд аннулировал в минувший вторник собственное решение о том, что налог на задокументированные юридические действия должны выплачивать банки, что привело к демонстрациям в крупных городах Испании. Их организаторами выступили коалиция Unidos Podemos и Izquierda Unida, а также другие политические и общественные организации и профсоюзы.

В Севилье почти тысяча манифестантов собралась у здания суда, требуя прекратить обогащать банки за счёт населения. Около 300 человек вышли на акцию протеста у Дворца юстиции в Барселоне с призывами уважать право на жилище. Акции с участием десятков человек также прошли в Кадисе, Кордове, Памплоне, Пальме, Овьедо, Хихоне, Саморе, Вальядолиде, Сантандере, Сарагосе и Толедо.

В столице Испании в демонстрации приняли участие лидеры партии Podemos и коалиции Izquierda Unidad Пабло Иглесиас и Альберто Гарсон.

При этом акция протеста прошла в тот же день, когда вступил в силу новый декрет, разработанный испанским правительством. Он гласит, что гербовый сбор при заключении договора на ипотеку должны будут оплачивать банки. Иглесиас упомянул об этом шаге, но заявил, что его «недостаточно» и призвал правительство создать законодательство, которое бы признавало, что банки в долгу перед жителями Испании. Левые также считают, что декрет решает лишь одну из множества проблем, связанных с налогообложением при оформлении ипотек.