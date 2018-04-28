Иностранцы за год купили в Испании 61 тысячу квартир и домов

Число сделок по покупке недвижимости в Испании растёт как среди жителей страны, так и среди иностранцев. В прошлом году граждане зарубежных государств приобрели в Испании 61 тысячу домов и квартир.

По данным Кадастровой коллегии, в 2017 году каждый седьмой объект жилой недвижимости был куплен иностранцами. Таким образом, из 464 тысяч сделок купли-продажи 13% приходятся на покупателей из-за рубежа. По сравнению с предыдущим годом доля сделок с участием иностранных граждан осталась на прежнем уровне, однако в абсолютных цифрах их число выросло с 53 до 61 тысячи.

Специалисты отмечают, что спрос на жильё в Испании со стороны иностранцев является одним из факторов, способствующих восстановлению рынка недвижимости

Больше всего сделок приходится на граждан Соединённого Королевства – 15%. 8,6% домов в прошлом году приобрели французы, 7,7% - немцы. При этом у представителей разных национальностей отличаются предпочтения при выборе региона. Британцы чаще приобретают недвижимость в Андалусии, Мурсии и Валенсии, немцы – на Балеарских островах, французы – в Каталонии, китайцы – в Кантабрии. Во время кризиса в Испании русские были одними из самых активных покупателей недвижимости на испанском побережье. В 2014-2016 году из-за кризиса в России их активность снизилась.

Статистика также говорит о том, что 16% иностранцев, преимущественно бельгийцы, норвежцы, шведы и русские, покупают новостройки. 31% иностранцев предпочитает жильё площадью 100 квадратных метров и более.

Больше всего сделок с иностранцами совершается в провинциях Аликанте и Тенерифе – по 40,7%. В числе лидеров также Балеарские острова (31,2%) и Жирона (30,7%).