Иностранцы стали покупать больше жилья в Испании

В Испании сохраняется тенденция к росту количества сделок купли-продажи жилой недвижимости среди иностранцев, на которых приходится 13% всех сделок, заключенных в стране.

По подсчётам Коллегии регистраторов Испании, в 2018 году иностранные граждане совершили 65 295 операций с жильём в Испании, что на 11% больше чем в предыдущем году. Прошлогодний результат сопоставим с уровнем 2007 года, когда количество сделок превысило 65,3 тысячи.

Самыми активными покупателями испанской недвижимости по-прежнему остаются британцы, доля которых среди иностранцев составляет 14,75%. В прошлом году они приобрели 10,7 тысяч объектов жилья.

Также частыми покупателями жилья в Испании являются жители скандинавских стран (9,5%), немцы (7,7%), французы (7,3%) и бельгийцы (6,6%). Среди россиян число сделок выросло на 12%, однако показатели прошлого года пока далеки от уровня в 3,4 тысяч сделок, который был зафиксирован в 2015 году.

Эксперты отмечают, что интерес к покупке жилья в Испании продолжает расти, и данные за 2018 год близки с докризисным. К тому же, отмечается диверсификация покупателей по странам происхождения.

Излюбленные места для покупки жилья – Аликанте и Тенерифе, где в 2018 году было заключено рекордное количество сделок с иностранцами. Также популярностью пользуются Балеарские острова, Малага , Жирона, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Альмерия и Мурсия.

Специалисты добавляют, что для иностранцев характерно покупать жильё на вторичном рынке, в то время как доля сделок с новостройками составляет 17%.