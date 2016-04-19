Иностранцы доминируют на рынке элитной недвижимости Барселоны

83% сделок по приобретению элитной недвижимости в Барселоне в 2015 году были совершены иностранцами. Об этом свидетельствует исследование компании Lucas Fox International Properties. Они потратили на это в общей сложности 950 тысяч евро.

Эти данные контрастируют с тем, что происходит в Мадриде, где число местных и иностранных покупателей одинаковое. В Барселоне было так же в 2014 году.

«В течение нескольких лет на рынке доминируют иностранные покупатели, сейчас на них приходится много продаж недвижимости класса люкс. Однако в рядах местных покупателей наблюдается тенденция к новым приобретениям, она может стать более заметна в 2016 году», - заявил управляющий партнер Lucas Fox Том Мэйдмент.

В прошлом году был отмечен всплеск интереса к столице Каталонии со стороны голландских и американских покупателей. Хотя инвесторов из Великобритании никто не смог обогнать, они увеличили объем инвестиций на 50%. Мэйдмент объясняет это усилением курса фунта по отношению к евро.

По другим данным, от испанской Ассоциации регистраторов, иностранные покупатели за последние три месяца 2015 года приобрели только 14,38% от общего объема жилья самых различных типов. Тем не менее, эти данные демонстрируют, что внешний спрос находится на очень высоком уровне, было совершено 12 тысяч сделок. Наибольший интерес проявляют покупатели из Британии, Франции и Германии.