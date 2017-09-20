Идеальное жильё для испанца: квартира в центре с бассейном

По результатам опроса выяснилось, что 24% респондентов хотели бы жить в квартире, 23% - в коттедже, 20% - в пентахусе. При этом в реальности при выборе жилья 49% ищут квартиры, 20% - коттеджи и всего 8% - пентхаусы.

Опрос также показал, что предпочтения меняются в зависимости от региона. Жители Андалусии, Астурии, Балеарских островов, Кантабрии и Галисии склоняются к жилью на побережье. В других регионах, таких как Риоха, Мадрид, Эстремадура, Кастилия и Леон, а также Арагон покупателей, в первую очередь, интересует центр города.

Весомым преимуществом при выборе жилья является наличие бассейна. Его ценят 44% опрошенных. 11% отметили в этой категории вид на море, 7% - наличие сада, по 4% - хороший вид из окна и тренажёрный зал.

На вопрос о размере жилья, 39% ответили, что хотели бы жить в доме площадью не более 100 квадратных метров, половина респондентов готова жить в доме площадью от 100 до 150 квадратных метров, 31% опрошенных мечтает о площади более 200 квадратных метров.

Образ идеального жилья отличается в разных возрастных категориях. Люди старше 50 лет предпочитает меньшую площадь и реже обращают внимание на наличие бассейна. Люди в возрасте 25-34 лет выбирают квартиры в центре города и придают большее значение размеру жилья. Для возрастной категории 35-40 лет характерно желание жить в коттедже с бассейном в центре города.

Предпочтения отличаются и по половому признаку. Женщины предпочитают отдельное жильё, чаще выбирают расположение ближе к центру рядом с зелёными зонами. Для мужчин важен размер жилья, а также наличие гаража.