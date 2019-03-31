Хипстерское пространство Palo Alto в Барселоне ищет нового владельца

Мэрия Барселоны объявила конкурс на предоставление концессии на пространство Palo Alto в Барселоне. До этого эксплуатацией комплекса занимался фонд Palo Alto.

Срок подачи заявок на концессию – два месяца с момента публикации конкурса в официальных изданиях. В частные руки будет передано управление 45% комплекса, в то время как остальная часть будет находиться под прямым управлением мэрии каталонской столицы.

Из 45%, которые будут переданы новому концессионеру, 15% предназначено для бизнес-инкубатора проектов в области дизайна, а остальная часть – для различных «прогрессивных» компаний. Срок концессии – 15 лет с возможностью продления ещё на 5.

Комплекс Palo Alto расположен на территории бывшей фабрики Gal i Puigsech, которая датируется 1875 годом.

Проект был запущен в 1989 году как пространство для компаний, связанных с креативной сферой: фотографией, дизайном, архитектурой, живописью, скульптурой. Десять лет назад был создан фонд Palo Alto, а пространство превратилось в Центр культурного и художественного творчества. В настоящее время пространстве работает 31 компания.