Хаби Алонсо уходит из большого футбола и переезжает в Мадрид

Недавно футболист немецкой "Баварии" Хаби Алонсо сообщил в социальных сетях о своем уходе из профессионального спорта в конце текущего сезона, напоминает издание Vanitatis. Он намерен пройти подготовительный курс и стать тренером. В свете этих планов Алонсо, его супруга Нагоре Арамбуру и трое детей планируют переехать в Мадрид. "Это было непростое решение, но я думаю, что для него настал подходящий момент", - заверил испанский спортсмен телеканалу FCBayern.tv Live.

Алонсо начал готовиться к возвращению в Испанию два года назад и приобрел особняк площадью более тысячи квадратных метров с садом и бассейном в престижном столичном районе Эль-Висо, неподалеку от стадиона "Сантьяго Бернабеу". Его стоимость составила около 8 миллионов евро.

Мадридский дом – далеко не единственный объект недвижимости, принадлежащий Алонсо и его семье: они владеют квартирой площадью 99 квадратных метров неподалеку от пляжа и апартаментами площадью 227 квадратных метров на фешенебельном проспекте Толоса в Сан-Себастьяне (Страна Басков). Кроме того, в одноименном родном городе футболиста у него есть 89-метровая квартира, купленная в 2005 году.

Смена деятельности позволит футболисту проводить больше времени с семьей. По этому поводу его супруга написала в Instagram: "Сегодня мы заканчиваем один из самых радостных этапов последних лет. Он был полон личных и профессиональных побед. Твоя карьера – отражение усилий, которые ты посвятил столь любимому тобой спорту. Мы начинаем новый период, и я уверена, что он будет еще лучше. Огромное спасибо за поддержку, которую вы оказывали нам все эти годы".