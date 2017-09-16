Городок в Кастельоне привлекает новых жителей работой и жильём за 50 евро

Предложение действует только для семей с детьми. Мэрия запустила кампанию в попытке сохранить муниципальную школу. В Портеле 200 жителей, а в местной школе учатся семь учеников. В следующем учебном году их останется всего четверо, и родители сомневаются в целесообразности продолжения учёбы. Чтобы увеличить число учащихся местные власти приняли решение привлечь новых жителей.

На объявление обратили внимание не только жители провинции Кастельон, но и других частей Испании. В Портель с ознакомительным визитом приехали из Кантабрии, Галисии, Мадрида и Валенсии.

Местные власти уже начали проводить интервью с семьями-кандидатами. Администрация планирует переезд как минимум двух семей и готова предложить три дома для проживания и семь рабочих мест. Сначала трудоустройство будет временным на текстильном производстве или в рамках муниципальных проектов - таких, как установка отопления. Позже для переехавших планируется создать постоянные рабочие места.