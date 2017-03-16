Где выгоднее арендовать квартиру в Испанию: в центре города или на периферии?

Из-за экономического кризиса многим жителям Испании пришлось попрощаться с мечтой о покупке собственной недвижимости и с идеей жить в центре. В связи с этим горожане все чаще переезжают на периферию и добираются на работу на общественном транспорте. Эксперты портала Mitula проанализировали рынок, чтобы выяснить, какой из этих двух вариантов является наиболее выгодным.

В случае Мадрида ответ оказался достаточно очевидным: средняя стоимость съемного жилья в столице составляет 1 245 евро, а в центральных районах и зонах высокой экономической активности, например, Саламанке, Чамбери и Чамартин, эта цифра может оказаться еще выше. В свою очередь, аренда в других населенных пунктах городской агломерации оказалась гораздо более доступной даже с учетом расходов на транспорт. В особенности это касается южных и юго-западных пригородов: так, в Леганесе средняя стоимость съемных квартир составляет 728 евро в месяц, в Хетафе – 760 евро, а в Алькорконе – 660 евро. Все они входят в состав транспортной зоны B1, добраться до которой из Мадрида можно по абонементу стоимостью 63,7 евро в месяц. Таким образом, паре, проживающей в одном из этих населенных пунктов и работающей в столице, проездные обойдутся суммарно в 127,4 евро. Вместе со стоимостью аренды эта сумма в любом случае окажется заметно ниже столичных цен. Помимо этого, проживание в центре также не означает, что общественным транспортом пользоваться не придется.

Похожая ситуация наблюдается и в Барселоне, где жилье в центре тоже оказалось крайне дорогим: средняя стоимость аренды по городу составляет 1 288 евро, в то время как в пригороде Оспиталет-де-Льобрегат можно снять квартиру за 819 евро, а в Санта-Коломе-де-Граменет – за 677 евро. В несколько более отдаленных муниципалитетах, например, Сабаделе, съемное жилье обходится приблизительно в 766 евро. Месячный проездной T-Mes, охватывающий две зоны, стоит 71 евро в месяц, а значит, семье из двух человек придется потратить на него 142 евро. Как и в Мадриде, даже суммарная стоимость транспорта и аренды в пригороде (около 900 евро) оказалась значительно дешевле съемного жилья в центре.

В других городах Испании наблюдаются похожие тенденции. В то время как аренда в Севилье стоит около 748 евро, в близлежащих Камас и Дос-Эраманас можно найти жилье за 575 и 558 евро соответственно, и даже с учетом поездок на пригородных автобусах или электричках Renfe Cercanías проживание в них все равно обойдется дешевле. Что касается Валенсии, то здесь аренда обходится в среднем в 651 евро в год, а в соседних Мислате и Алакуасе – в 556 и 460 евро соответственно.

На основе вышеперечисленных данных эксперты сделали вывод, что переезд на периферию крупных городов зачастую является самым выгодным вариантом, в особенности для тех, кто готов потратить некоторое количество времени на дорогу.