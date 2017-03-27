Футболист Хави и его лифт от дома к пляжу разозлили экологов

Особняк, который строит в каталонском муниципалитете Пладжа-де-Аро принадлежащая бывшему футболисту ФК "Барселона" Хави Эрнандесу компания Galileu 136 SL, стал причиной протестов со стороны местных жителей и экологов. Как сообщает La Vanguardia, в ходе строительства пострадала одна из скал побережья Са-Конка. Произошло это во время установки прямого лифта, ведущего от дома к выходу на пляж.

В феврале местные жители пожаловались в мэрию на то, что работы на частном участке распространились на общественную зону пляжа, внесенную в соответствующий реестр как зеленая территория. Возведение особняка началось в конце 2015 года. Несмотря на то, что изначально дом и пляж планировалось соединить с помощью своего рода фуникулера, в конце концов администрация одобрила установку лифта. Это решение вызвало критику со стороны частных лиц и объединения Grup de Natura Sterna, которые подали жалобу в мэрию. Городская администрация, в свою очередь, направила на место техников. Удостоверившись в том, что строители действительно вышли за периметр территории, на которой разрешено проведение работ, власти постановили немедленно прекратить их.

Компания выполнила это требование и занялась исключительно строительством дома в обозначенном периметре. Кроме того, ее представители выразили готовность к поиску иного решения, которое позволит обеспечить прямой доступ к пляжу и будет соответствовать нормам городского планирования. С другой стороны, мэрия также начала делопроизводство, призванное установить, должна ли компания-застройщик восстановить пострадавшую скалу.