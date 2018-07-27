Флорентино Перес продал виллу на Майорке семье Шумахеров

Экс-президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес продал свой дом в Андрайче на острове Майорка за 30 млн евро. Новой владелицей Villa Yasmín, по информации немецких СМИ, стала Коринна Шумахер, супруга легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, который в 2013 году получил тяжёлые травмы в результате несчастного случая.

Перес, в свою очередь, приобрёл виллу в 2005 году за 27 млн евро. До этого она принадлежала другому немцу – бизнесмену Матиасу Куну.

Площадь участка составляет 13 тысяч квадратных метров. Помимо основной виллы, на территории есть также два гостевых домика. В общей сложности площадь трёх зданий составляет 3 тысячи квадратных метров. На вилле есть два бассейна, спортзал и вертолётная площадка.