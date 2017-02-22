Fitch: жилье станет менее доступным для испанцев

Растущие цены на недвижимость и по-прежнему непростая ситуация на рынке труда приведут к снижению доступности жилья для испанцев. "Fitch ожидает, что доступность жилой недвижимости ухудшится из-за того, что рост доходов испанских семей будет происходить медленнее, чем рост цен на жилье", - говорится в сообщении агентства.

Fitch напоминает, что росту цен на недвижимость в Испании способствует восстановление макроэкономических показателей и высокий спрос со стороны иностранцев. На долю последних приходится 13% всех сделок купли-продажи недвижимости.