Эксперты не рекомендуют обращаться в полицию в случае захвата недвижимости сквоттерами

Испанский портал о недвижимости Idealista рекомендует не обращаться в полицию в случае захвата собственности сквоттерами, а идти по пути гражданского разбирательства, поскольку этот процесс характеризуется более короткими сроками и эффективностью.

Юристы советуют не заводить уголовное дело по ряду причин. Они поясняют, что этот путь требует более длительных сроков, поскольку в него вовлечены суды нескольких инстанций. Кроме того, распространены случаи, когда нелегальные жильцы могут меняться, и хозяева вынуждены подавать новые иски против разных людей, что также затягивает процесс. В случае же гражданского разбирательства иск необязательно подаётся против конкретного человека.

Таким образом, специалисты рекомендуют подавать иск с требованием о выселении лиц, самовольно занявших жильё незаконным образом. Разбирательство при этом может проводиться в устной форме, что сокращает срок выселения сквоттеров.