Эксперт: покупатель недвижимости в Испании больше защищен, чем в России

Глава агентства Spantao Сергей Синюгин в интервью noticia.ru рассказал о том, как покупатель недвижимости в Испании может защитить себя от недобросовестных риелторов. По словам эксперта, «несмотря на имеющиеся негативные случаи, покупатель в Испании юридически более защищен, чем в России».

Любые «серые» схемы при продаже недвижимости в Испании исключены. В стране есть обязательная нотариальная процедура, все данные проверяются, напомнил собеседник издания. «И если объекта нет в наличии, то сделка не состоится. Существует регламентируемая практика внесения оплаты, государственной регистрации сделки. Есть юридические рычаги воздействия на застройщиков, нарушающих свои обязательства», - добавил он.

Тем не менее, эксперт признал, что и здесь встречаются “разные риелторы”. «Поэтому нужно руководствоваться здравым смыслом, не ждать чудес, не верить на слово, все проверять самостоятельно. Интернет вам в помощь. Есть возможность посетить сайт, почитать отзывы, оценить репутацию компании. Заглянуть в группу или на страницу в соцсети, ищут ли её люди, как часто им отвечают на вопросы. Можно позвонить в агентство, послушать, как с вами общаются, насколько проявляют свой интерес, действуют профессионально. Этот первый контакт вам о многом скажет. Вы сможете убедиться, что это реально существующая компания, а не какой-то безымянный мошенник», - посоветовал Сергей Синюгин.

Полная версия интервью – здесь.