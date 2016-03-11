Экс-председатель столичного правительства предстанет перед судом

Суд Эстепоны вызвал на дачу показаний в качестве обвиняемых бывшего председателя мадридского правительства Игнасио Гонсалеса и президента клуба Atlético Madrid Энрике Сересо. Поводом для этого стала принадлежащая Гонсалесу и его жене мансарда в урбанизации Гуадальмина, расположенной между Эстепоной и Малагой.

Сересо, Гонсалес и супруга последнего Лурдес Каверо предстанут перед судом 18 апреля. В ходе разбирательств планируется пролить свет на приобретение двухуровневой квартиры площадью 496 квадратных метров, которую экс-председатель столичного правительства и его жена поначалу снимали и в конце концов выкупили в 2012 году. В этот момент в прессе разгорелась полемика, поводом для которой стала жалоба со стороны Единого полицейского профсоюза (SUP) на предполагаемые незаконные аспекты сделки. По словам представителей правоохранительных органов, для покупки были использованы средства сомнительного происхождения, не задекларированные в государственной казне. Полицейские подозревали, что объект принадлежал зарегистрированной в офшорной зоне американского штата Делавэр компании Coast Investors, которой управляло профессиональное подставное лицо по имени Руди Вальнер.

Энрике Сересо предстоит дать суду разъяснения по поводу записи его переговоров с Гонсалесом касательно прав собственности на мансарду, а также беседы, в которой Сересо поднимает связанные с ней вопросы.