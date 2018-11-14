Дом сценариста Бигаса Лунаса в Таррагоне продаётся за 750 тысяч евро

Дом, принадлежавший режиссёру и сценаристу Жозепу Жоану Бигасу Лунасу, известному по картинам «Ветчина, ветчина» (Jamon, jamon) и «Меня зовут Хуани» (Yo soy la Juani), выставлен на продажу за 750 тысяч евро.
Трёхэтажный дом площадью 451 м2 расположен в муниципалитете Рьера-де-Гайя. В нём четыре спальни и столько же ванных комнат. Во дворе есть бассейн.
Значительную часть первого этажа занимает просторное светлое помещение, которое режиссёр использовал под кабинет. Высота потолков в нём достигает 6 м, есть камин, рабочая зона и библиотека. Рядом находится ванная комната с джакузи и одна из спален, а также холл с лифтом.
Второй этаж включает гостиную, кухню, две спальни, ванную комнату, гардеробную и террасу.Темы: Недвижимость