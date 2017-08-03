Дом итальянского тенора Лаури-Вольпи в Валенсии выставлен на продажу

Итальянский тенор Джакомо Лаури-Вольпи провел свои последние дни в Валенсии. После окончания Второй мировой войны вместе со своей супругой, уроженкой Аликанте, он поселился в Испании. Лаури-Вольпи скончался 18 марта 1979 года. В свидетельстве о смерти ее причиной был назван церебральный тромбоз, однако говорят, что на самом деле он так и не оправился после кончины своей возлюбленной, сопрано Марии Рос.

У приемной дочери певца Карлы Лаури остался его дневник с письмами, которые Джакомо писал своей больной супруге – даже тогда, когда она уже не могла их прочитать. За несколько дней до смерти Лаури-Вольпи, один из лучших оперных исполнителей XX века, посетил могилу Марии, оставил на ней цветы и написал в своем дневнике: "Сейчас говорят, что мир возник сам по себе, а мысль – это просто материя. Возможно ли, что тебя больше нет? Сердце мое говорит, что ты продолжаешь жить в Боге, к которому вернулась после сложного жизненного пути… Я увижу тебя снова". Напоследок тенор завещал "отправить душу к Богу (и жене), сердце – в Рим, город, где вырос, а тело – в Испанию, где влюбился, состарился и умер". Он был похоронен рядом с Марией на кладбище городка Годелья.

Дом, где жили супруги, недавно был выставлен на продажу за 1,4 миллиона евро. Особняк в стиле модерн 1910 года постройки расположен в Бурхасоте (провинция Валенсия). Два его этажа соединяет широкая величественная лестница из мрамора. На втором этаже находятся столовая, гостиная, где зимними вечерами Лаури-Вольпи аккомпанировал на рояле своей супруге, две ванных комнаты и две спальни, а также терраса с видами на сад. Полы в комнатах выложены мозаикой, а потолки украшены лепниной.