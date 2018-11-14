Доходы от инвестиций в испанскую недвижимость сократились

Портал Idealista сообщает, что доходность инвестирования в испанскую недвижимость в третьем квартале 2018 года немного снизилась. Тем не менее, даже в самом худшем случае доход от покупки и последующей сдачи помещений в аренду втрое превышает доходность государственных облигаций сроком на 10 лет.

При покупке и сдаче жилья в среднем по стране доходность составляет 7,4%, что на три десятых выше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, в начале года этот показатель достигал 7,8%.

Исследование портала показало, что коммерческие помещения остаются наиболее выгодными вложениями со средней доходностью в 9,3%. Офисы приносят 8,4%, гаражи – 5,1%.

В сегменте жилой недвижимости выгоднее всего инвестировать в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где доходность составляет 7,1%. За ним в рейтинге крупных городов следуют Льейда (7%), Санта-Крус-де-Тенерифе (7%) и Уэльва (6,9%). В Барселоне доходность находится на уровне 4,7%, в Мадриде – 5,1%. Самые низкие показатели – в Ла-Корунье, Сан-Себастьяне и Саморе – по 4,4%.

Наибольший доход с торговых площадей можно получить в Льейде и Луго, где они приносят 10,6% и 10,4%, соответственно. Также высоки показатели в Овьедо (10,2%), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (10,1%) и Понтеведре (10%). В Барселоне доход от покупки и сдачи коммерческих помещений составляет 9,2%, в Мадриде – 7,8%. Наименее привлекателен для инвестирования в этом сегменте Кастельон (6,3%), Ла-Корунья (6,4%) и Саламанка (6,5%).

В Севилье и Сарагосе выгоднее всего инвестировать в офисы, которые приносят в среднем 8,1% дохода. Также в этом сегменте выделяются Льейда (8%), Бургос (7,8%) и Бадахос (7,8%). В Мадриде доходность составляет 6,7%, в Барселоне 6%. Наименьший доход офисные помещения приносят в Сантандере – 5,2%.

Самая высокая доходность гаражей – в Бургосе (7,4%), Витории (7,3%), Альмерии (6,9%), а самая низкая – в Гранаде (2,4%), Овьедо (2,4%) и Саламанке (3%).