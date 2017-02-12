Дизайнер Кармен Марч купила имение на Майорке площадью 150 гектаров

Имение, которое было выставлено на продажу за 6 миллионов евро, ранее принадлежало известной семье врачей Лопес Бермехо. В течение многих лет оно эксплуатировалось как агротуристический комплекс – впрочем, довольно неудачно, что и натолкнуло прежних владельцев на мысль о продаже. Помимо главного особняка площадью более 7 000 квадратных метров на участке также расположены домики для обслуживающего персонала. По предварительным оценкам, на реставрацию объекта, находящегося в достаточно плачевном состоянии, потребуется еще около 2 миллионов евро.

Кармер Марч давно говорила о своем желании приобрести собственное поместье на Майорке: в ходе последнего распределения наследства ее бабушки Кармен Дельгадо дизайнер отказалась от недвижимости на острове и предпочла имущество в Мадриде. Так, на ее имя записана квартира площадью 500 квадратных метров на улице Нуньес-де-Бальбоа с 5 местами для парковки, а также торговые помещения на улицах Клаудио Коэльо и Пучсерда в престижном квартале Саламанка.

Свой путь в мире моды Марч начала с сотрудничества с брендами Duyos, Larraínzar и Juanjo Oliva. Затем она основала собственный бренд и приняла участие в неделе моды Pasarela Cibeles. После этого Кармен на некоторое время отошла от дел, чтобы заняться воспитанием детей, и вновь вернулась к работе, но уж в модном доме Pedro del Hierro Madrid. В прошлом году Марч на этом посту сменил модельер Начо Агуайо. Весенняя коллекция от Кармен Марч уже выставлена на продажу в мультибрендовых онлайн-магазинах класса "люкс".