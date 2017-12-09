Дело о строительстве скандально известного шале на берегу залива Гольфет в Палафружеле ушло в суд

Прокурор по вопросам окружающей среды и урбанистики Энрике Барата направил в суд дело о скандально известном шале на берегу залива Гольфет в Палафружеле, обнаружив в нем "признаки правонарушений". Как сообщают информационные агентства, роскошный особняк расположен на скалистом обрыве. Площадь застройки составляет около 700 метров. Возведение дома заняло два года и было завершено в мае. С самого начала реализация проекта сопровождалась полемикой, которая уже вылилась в два судебных разбирательства.

Первую жалобу подали представители гражданской платформы Salvem el Golfet, которые всегда открыто противостояли строительству в данном районе. По их словам, во время проведения работ было совершено до 20 различных нарушений. Вторую жалобу подал местный департамент по вопросам урбанистики. Правительство Каталонии обратилось к городской администрации Палафружеля с просьбой проверить выданные лицензии и урегулировать ситуацию со всеми эпизодами выхода за допустимые рамки (по всей видимости, один из этажей виллы был "лишним" и не фигурировал в заявленных планах), однако занимавший тогда пост мэра Хули Фернандес этот запрос не выполнил, что в итоге привело муниципальные власти в суд. Теперь дело может перейти из разряда гражданских в уголовные.

Свое расследование прокурор начал еще в октябре прошлого года. Он направил в Автономную полицию Каталонии запрос о сборе всей связанной с проектом информации. Завершить процесс оперативно полицейским не удалось ввиду его сложности, и, в соответствии с инструкциями Генеральной прокуратуры, у Бараты было два выхода: отправить дело в архив или передать его в суд для дальнейшего рассмотрения. В свете подозрений на то, что строительство шале на берегу залива может быть расценено как преступление, прокурор сделал выбор в пользу второго варианта. Теперь суду предстоит решить, будет ли Автономная полиция Каталонии отвечать за ведение следствия, как того требует прокурор. В случае, если собранная информация докажет факты правонарушений, прокурор сможет выдвинуть обвинения в адрес девелопера, компании Casa Calella SL, или в адрес мэрии Палафружеля, если нарушения будут связаны с лицензиями.