«Чёрная пятница» в испанских агентствах недвижимости: скидки на недвижимость до 50%

Испанский сектор недвижимости присоединился к «чёрной пятнице». Агентство недвижимости Sareb и портал Casaktua предлагают более выгодные условия продажи и аренды домов и квартир, а агентство Altamira снизило цены.

Sareb дарит клиентам три первых месяца аренды. Акция распространяется на 300 жилых объектов. На портале Casaktua на продажу выставлено полмиллиона предложений со скидками до 50%.

Акция Altamira включает 1700 домов и квартир, которые продаются по всей Испании. Скидки на них колеблются от 5% до 45%. Большинство из предлагаемых объектов расположены на средиземноморском побережье в Каталонии и Валенсии, а также на острове Менорка и в Мадриде. Ещё одна акция действует на офисные, торговые и промышленные помещения, цена на которые начинается от 21 тысячи евро, а скидки в некоторых случаях превышают 30%.