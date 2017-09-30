Число новых ипотечных кредитов в Испании в июле выросло на треть

Восстановление сектора ипотечного кредитования жилья в Испании продолжается, о чем свидетельствуют свежие данные Национального института статистики (INE). Как сообщает El Mundo, в июле было выдано 24 863 подобных ссуды, что на 32,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднемесячном выражении, напротив, наблюдается некоторое понижение – на 15,8%.

Средний размер новых ипотечных кредитов вырос на 3,8% по сравнению с июлем 2016 года и составил 119 613 евро, в то время как суммарный объем выделенного на эти цели капитала вырос на 38% в среднегодовом выражении и достиг отметки в 2,974 миллиарда евро. Что касается средних ставок по кредитам, то в июле их размер составил 2,76% против прошлогодней цифры в 3,25%. Средний срок погашения займа составил 24 года.

С точки зрения типологии кредитов 61,6% пришлось на долю ссуд по плавающей ставке, а остальные 38,4% - по фиксированной. В первом случае средний процент составил 2,58%, а во втором – 3,12%. В обеих категориях произошло понижение в сравнении с июлем 2016 года.

Среди автономных сообществ наибольшее число ипотечных кредитов было выдано в Андалусии (4 577), Мадриде (4 379) и Каталонии (4 348). За год этот показатель вырос во всех регионах страны. Наиболее выраженное повышение произошло в Астурии (260,9%), Риохе (118,8%) и Кастилии – Ла-Манче (51,6%). В свою очередь, первые места по объему выделенного капитала заняли Мадрид (723 миллиона евро), Каталония (609,2 миллиона) и Андалусия (477,78 миллиона).

«Рынок недвижимости продолжает восстанавливаться благодаря консолидации кредитования, улучшениям в экономике, низким процентным ставкам и возврату доверия к имущественной и инвестиционной ценности недвижимости», отметила Беатрис Торибио, глава аналитического отдела компании Fotocasa. «Несмотря на впечатляющие показатели роста, нынешние результаты по-прежнему серьезно отстают от среднестастических цифр докризисного периода, когда выдавалось в среднем по 108 000 ипотек в месяц», отметила Торибио. «Банки готовы ссуживать деньги на покупкку жилья, но не так активно, как раньше. Они проявляют гораздо большую осторожность, и это ключевой элемент для того, чтобы сделать будущее сектора успешным», - заключила эксперт.