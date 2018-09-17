Цены на жильё в Мадриде выросли на 4,3% за год

Новостройки в Мадриде продолжают дорожать. Средняя стоимость нового жилья в столице Испании в период с июня 2017 по июнь 2018 года выросла на 4,29%, достигнув 485 592 евро.

Как сообщается в докладе о состоянии рынка, представленном компанией Savills Aguirre Newman, средняя стоимость жилья в новостройках в Мадридской агломерации составляет 327 782 евро, что на 18,3% выше, чем годом ранее.

Так, квадратный метр в новой квартире площадью 130 м2 в черте города стоит 3 741 евро. При условии ипотеки под 2% на 25 лет, за неё необходимо внести 97 118 евро в качестве начального платежа, а затем выплачивать 1 647 евро ежемесячно.

Рост цен в Мадриде особо заметен на объектах, расположенных в пределах M-30. Самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в районе Саламанка (9 637 евро), а также в Чамбери, Ретиро, Чамартин и Центр. Дешевле всего «квадрат» в Пуэнте-де-Вальекас, Вилья-де-Вальекас, Викальваро и Вильяверде.

В докладе также отмечается, что предложение в новостройках Мадрида достигло исторического минимума за первые полгода 2018, составив 4 995 объектов. При этом в пригородах предложение выросло на 6,14% до 5 425 единиц, которые в основном сконцентрированы на юге: в Хетафе и Мостолесе.