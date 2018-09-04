Цены на жильё в Барселоне и Мадриде выросли после кризиса в полтора раза

Мадрид и Барселона лидируют по восстановлению рынка жилой недвижимости в Испании, что выражается в росте цен.

По статистике компании Tinsa IMIE Mercados Locales за второй квартал 2018 года, в Барселоне средняя стоимость квадратного метра выросла почти на 49% по сравнению с самыми низкими показателями, зарегистрированными в разгар кризиса: 3 281 евро в 2013 против 2 205 евро в 2018.

В Мадриде, в свою очередь, квадратный метр подорожал в среднем на 42%. Самые низкие цены на недвижимость в столице Испании наблюдались в начале 2015 года – 1992 евро/м2, в то время как в нынешнем году средняя цена составляет 2 826 евро/м2.

По динамике роста за двумя крупнейшими городами Испании следуют Малага (29%) и Сан-Себастьян (26%).

В средней группе по уровням роста Tinsa называет Пальму (24%), Логроньо (21,5%), Аликанте (20%), Памплону (19%), Валенсию (18%) и Виторию (17%). В Таррагоне, Жироне, Вальядолиде и Севилье рост составил 11-13%.

Эксперты агентства отмечают, что динамика разнится от региона к региону, однако тенденция к восстановлению рынка наблюдается почти на всей территории страны. В то же время, например, в Сеговии стоимость квадратного метра, которая составляет 1204 евро, находится на уровне 2001 года, в Теруэле, Льейде и Альмерии, Уэске и Касересе – на уровне 2002-2003 годов.