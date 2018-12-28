Цены на вторичное жильё в Испании выросли на 8,4%

За 2018 год цены на недвижимость на вторичном рынке Испании повысились на 8,4%. Стоимость квадратного метра в среднем составила 1720 евро.

Как отмечают специалисты, рост цен в очередной раз свидетельствует о нормализации процессов на испанском рынке недвижимости.

Среди крупных городов наибольший рост наблюдался в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где жильё подорожало на 21%, и Мадриде – на 17%. Наиболее ощутимым было падение цен в Таррагоне – почти на 11%.

По мнению экспертов портала о недвижимости Idealista, нынешний рост цен является адекватным для испанского рынка, хотя они отмечают замедление темпов роста к концу года. Так, в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в четвёртом квартале рост составил менее 3%, а в столице Испании – всего 0,3%. В Барселоне за год цены выросли на 1,4%, но в последнем квартале наблюдалось снижение.

Ожидается, что по состоянию на конец 2018 года число сделок купли-продажи превысит 500 тысяч, в то время как в прошлом году оно составило 460 тысяч. С другой стороны, Idealista прогнозирует дальнейшее замедление темпов роста цен в 2019 году.

По регионам цены больше всего увеличились в Мадридском сообществе (20,2%), на Канарских островах (19,9%) и на Балеарских островах (15,8%), а самое заметное падение было зафиксировано в Эстремадуре (1,4%) и Кантабрии (1,2%). Столичный регион, к тому же, остаётся самым дорогим в стране со средней стоимостью квадратного метра в 3059 евро. За ним следуют Балеарские острова (2863 евро/м2), Страна Басков (2562 евро/м2) и Каталония (2304 евро/м2). Самая дешёвая недвижимость – в Кастилии-Ла-Манче (914 евро/м2), Эстремадуре (919 евро/м2) и Мурсии (1015 евро/ м2).

Среди столиц испанских провинций наиболее высокие цены – в Сан-Себастьяне (4403 евро/м2), Барселоне (4344 евро/м2) и Мадриде (3844 евро/м2), а наиболее низкие – в Авиле (952 евро/м2) и Льейде (957 евро/м2).