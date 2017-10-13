Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года

Эксперты дают новые прогнозы о динамике изменения цен на рынке недвижимости в ближайшие месяцы. Портал Donpiso предсказывает повышение цен на объекты жилой недвижимости до конца 2017 года в среднем на 3%, при этом в крупных городах рост может достигать 6%. По оценкам экспертов, стоимость квадратного метра к концу года может установиться на уровне 1540 евро.

Согласно данным последнего отчёта портала, стандартная квартира площадью 90 квадратных метров будет стоить от 130 до 150 тысяч евро. В таких городах как Мадрид или Барселона и их пригородах стоимость аналогичной квартиры может быть почти вдвое больше: от 220 до 250 тысяч евро. Анализ также показал, что в испанской столице стоимость квадратного метра достигнет 2400 евро, а в столице Каталонии – 2750 евро.

Специалисты связывают рост цен на недвижимость с оживлением испанской экономики и повышением спроса на жильё. Кроме того, в некоторых городах спрос на объекты недвижимости по-прежнему превышает предложение.