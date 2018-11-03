Цены на испанскую «вторичку» в октябре выросли на 0,8%

На вторичном рынке недвижимости Испании был зафиксирован рост в 0,8% по состоянию на конец октября. Средняя цена по стране в этом сегменте установилась на уровне 1762 евро/м2.

Как подсчитал портал Idealista, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10,5%. При этом отмечается, что в Мадриде и Барселоне цены немного снизились – на 0,2%.

Вторичное жильё подешевело в пяти автономных сообществах, в том числе в Кантабрии (1%), Андалусии (0,7%) и Риохе (0,4%). Самый заметный рост наблюдался в Наварре (1,9%), Каталонии (1,6%) и на Балеарских островах (1,4%). Самый дорогой регион Испании – Мадридское сообщество со средней стоимостью квадратного метра в 3013 евро/м2. За ним следуют Балеарские острова (2794 евро/м2 ) и Страна Басков (2564 евро/м2). Самые низкие цены на жильё в Эстремадуре (932 евро/м2), Кастилии-Ла-Манче (934 евро/м2) и Мурсии (1028 евро/м2).

Рост наблюдался в 30 испанских провинциях, а в тройку самых дорогих провинций входят Мадрид (3013 евро/м2), Барселона (2873 евро/м2) и Гипускоа (2835 евро/м2 ). При этом больше всего цены выросли в Санта-Крус-де-Тенерифе (2,2%), Валенсии (2,2%) и Гипускоа (2,1%), а заметнее всего подешевело жильё в Альмерии (1,3%), Кантабрии (1%) и Сории (1%). Самой бюджетной провинцией остаётся Авила, где за «квадрат» просят в среднем 789 евро. Также недорогое жильё можно купить в Толедо (820 евро/м2) и Куэнке (867 евро/м2).

Цены выросли в 26 крупных городах Испании, в том числе в Памплоне (2,6%), Понтеведре (2,5%) и Сан-Себастьяне (2,3%). Наиболее ощутимое падение цен произошло в Таррагоне – на 8,1%. «Вторичка» также подешевела в Жироне (2,9%) и Сории (2,6%). В рейтинге самых дорогих городов страны лидирует Барселона, где квадратный метр в среднем обходится в 4380 евро. За ней следует Сан-Себастьян (4355 евро/м2 ) и Мадрид (3827 евро/м2). Самые бюджетные варианты можно приобрести в Авиле (940 евро/м2 ), Льейде (1000 евро/м2 ) и Уэльве (1046 евро/м2 ).