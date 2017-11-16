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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Цена на квадратный метр вторичного жилья в Испании снизилась до 1 562 евро

          Цена на квадратный метр вторичного жилья в Испании снизилась до 1 562 евро

          13:52 16.11.2017

          Стоимость вторичного жилья в Испании в октябре снизилась на 1,8% в среднемесячном выражении и составила 1 562 за квадратный метр, сообщает сайт Idealista. Тенденции к незначительному росту – менее 1% - наблюдались только в семи провинциях, список которых возглавил Мадрид.

          Что касается автономных сообществ, то повышение стоимости вторичных объектов произошло только в двух из них – в Мадриде (0,9%) и на Балеарских островах (0,8%). В остальных регионах динамика была прямо противоположной. Наиболее выраженное падение цен произошло в Мурсии (-3,8%), Кастилии – Ла-Манче (-3,4%), Валенсии (-3,1%) и Риохе (-2,9%). Кроме того, заметно потеряло в цене вторичное жилье в Андалусии (-2,6%), Наварре и Каталонии (-1,5%).

          Самым дорогим вторичное жилье по-прежнему остается в Стране Басков: его стоимость составляет 2 505 евро за квадратный метр. За ней следуют Мадрид (2 502 евро) и Балеарские острова (2 401 евро). Наиболее бюджетной подобная недвижимость, напротив, оказалась в Кастилии – Ла-Манче (902 евро за квадрат), Эстремадуре (939 евро) и Мурсии (1 017 евро). 

          С точки зрения деления по провинциям среднемесячный рост произошел только в семи регионах. В наибольшей степени эта тенденция была заметна в Мадриде и Саламанке (+0,9%). За ними следуют Балеарские острова (+0,8%), Лас-Пальмас (+0,6%), Малага (+0,3%), Бискайя и Касерес (+0,2%). В Ла-Корунье расценки остались неизменными. Самым выраженным падение цен оказалось в Толедо и Альмерии, где вторичное жилье подешевело на 5,9%. В эту категорию также вошли Сория (-5,6%) и Кастельон (-5,1%).

          Рейтинг самых дорогих провинций остался неизменным: его по-прежнему возглавляют Гипускоа и Бискайя с показателями в 2 716 и 2 586 евро за квадрат соответственно. За ними следуют Мадрид (2 502 евро) и Барселона (2 437 евро). Самое бюджетное жилье можно найти в Толедо (783 евро за квадратный метр), Авиле (830 евро) и Сьюдад-Реаль (853 евро). 

          Среди городов наиболее высокие цены по-прежнему сохраняются в Барселоне, где квадратный метр вторичного жилья обходится в 4 333 евро. Первую тройку замыкают Сан-Себастьян (3 924 евро) и Мадрид (3 212 евро). Лерида, напротив, предлагает самые бюджетные варианты по средней цене в 890 евро за квадрат. Доступное жилье также можно найти в Авиле (964 евро) и Кастельоне-де-ла-Плана (991 евро).

          Темы: Недвижимость Бизнес

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