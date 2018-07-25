Casaktua снизил цены на 6 тысяч домов и квартир

Портал Casaktua запустил новую промо-акцию и выставил на продажу 6 тысяч объектов недвижимости по сниженным ценам, которые стартуют от 60 тысяч евро.

Средняя цена на дома и квартиры составляет 75 тысяч евро, а за самые дорогие объекты просят около 150 тысяч. В усреднённом виде выставленное на продажу жильё представляет собой квартиры площадью 93 м2 с 3 спальнями.

В рамках акции предлагаются объекты в 9 автономных сообществах, в том числе, в Кастилии-Ла-Манче, Мадриде, Кастилии и Леоне, Арагоне, Галисии, а также на побережье Средиземного моря.

На портале заверяют, что, приобретая акционное жильё в ипотеку, можно сэкономить 100-200 евро ежемесячно по сравнению с арендной платой. По расчётам Casaktua, примерные траты на погашение ипотеки будут составлять от 200 до 320 евро.